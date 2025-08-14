“La politica si fa tra la gente”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Luca Tondo ci scrive _________

“Dare voce a chi non ne ha: un giovane sindacalista verso il consiglio regionale in Puglia”

“Impegno, umiltà e ascolto: per giovani, anziani e famiglie un progetto di servizi e lavoro comune.”

Ogni mattina esco di casa con lo stesso pensiero: “Come posso lasciare questo posto migliore di come l’ho trovato?”

Con una moglie che mi su(o)pporta e un figlio che mi insegna ogni giorno cosa conta davvero, ho capito che le parole non bastano. Servono le mani, le orecchie, e soprattutto i piedi per stare accanto alla gente.

La mia storia personale e professionale è sempre stata legata al servizio per la comunità: ascoltare, sostenere e rappresentare le persone che spesso non hanno voce.

Credo in una politica fatta di presenza reale, non di slogan: incontrare i cittadini, condividere i problemi, cercare insieme le soluzioni. I giovani che faticano a trovare opportunità, gli anziani che meritano servizi e dignità, le famiglie in difficoltà che necessitano di sostegno concreto, sono e resteranno al centro del mio impegno.

La mia possibile candidatura nasce dalla volontà di mettere la mia esperienza e la mia energia al servizio di tutti, senza distinzioni.

Non un percorso personale, ma un cammino collettivo, per costruire una Puglia più giusta, più inclusiva.

Perché la politica, quella vera, non si fa nei palazzi: si fa nelle strade, nelle piazze, tra la gente.

Qualcuno dice che ci vuole coraggio a credere ancora in certi sogni.

Io penso che il vero coraggio sia provarci.

Con il cuore aperto, la mente lucida e le scarpe consumate.

CON IL CUORE TRA LA GENTE!

Ci vediamo in giro.

Anche più spesso del solito.

