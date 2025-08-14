A LIZZANELLO E’ PARTITO UN PROGETTO SPORTIVO E SOCIALE: UN OTTIMO SEGNALE PER LA COMUNITA’
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ ASD LIZZANELLO ci manda il seguente comunicato ____________
Sono state presentate, la sera di san Lorenzo, le due squadre di calcio del paese. In occasione della festa per il patrono, l’ASD Lizzanello (Terza Categoria) e la Miglioriamo Insieme (Amatori) hanno mostrato la rosa alla comunità lizzanellese: un sintomo di rinascita sportiva per tutto il paese, legato alle realtà sociali locali.
Ora, grazie a queste due squadre, Lizzanello ha uno spazio calcistico per tutte le età, dai più piccoli alla squadra senior. Guidata dal mister Pino Corvaglia, l’ASD ha annunciato anche i suoi nuovi innesti per la stagione, puntando molto sui giovani del posto.
Il presidente Antonio Gigante, dopo aver invitato la cittadinanza ad andare al campo, ha dichiarato di aver depositato la domanda di ripescaggio al prossimo campionato di Seconda Categoria – altrimenti la squadra continuerà in Terza.
