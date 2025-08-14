PRIMO IMPEGNO UFFICIALE DELLA STAGIONE PER IL LECCE IN COPPA ITALIA CONTRO LA JUVE STABIA. SI GIOCA AL VIA DEL MARE VENERDI’ 15 ORE 20.45. PARTITA IN DIRETTA E IN CHIARO SU CANALE 20

(Rdl) ______________ Il Lecce, incompiuto, depotenziato dalle ultime cessioni, rinforzato solo sulla carta, frastornato dalle voci del calciomercato estivo in pieno svolgimento, dai possibili arrivi e dalle possibili partenze, fra cui quelle previste o comunque possibili di altri elementi di peso, affronta il primo impegno ufficiale della stagione.

Si gioca domani giorno di Ferragosto – tanto, ormai, lo si era fatto pure a Natale e a Pasqua – venerdì 15, meno male almeno di sera e non col caldo del gorno, in questo calcio sempre più spettacolo e sempre più affari, in cui comandano le televisioni e i dirigenti di un sistema ad esso asservito.

La partita contro la Juve Stabia vale per il primo turno di Coppa Italia.

Gli avversari, che hanno ben figurato nel campionato di serie B e si sono rinforzati, credono a tal punto in questo impegno, da affrontarlo con determinazione, fra l’altro anche esteticamente, con una maglia appositamente preparata per l’occasione (nella foto).

Verrà trasmessa in chiaro e in diretta sul Canale 20.

Partita da dentro o fuori: chi perde va casa, chi vince va avanti e al prossimo turno, in programma il 24 settembre, affronterà la vincente fra Milan e Bari.

Va beh, dai, diciamo il Milan… Però nel calcio tutto è sempre possibile e poi, nella fattispecie, ammesso che il Lecce passi il turno, il derby col Bari che manca da tanto tempo sarebbe spettacolare e sentitissmo.

