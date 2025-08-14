NOTTE DI SAN LORENZO CHOC A CASALABATE: RAGAZZI AGGREDITI E RAPINATI, FERITO UN 17ENNE

(f.f.)___________

Quella che doveva essere una serata di festa sotto le stelle cadenti si è trasformata in un episodio di violenza. Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, lungo il litorale di Casalabate, quattro giovani sono stati circondati e picchiati da un gruppo di circa trenta coetanei armati di bastoni e coltelli, che hanno anche sottratto zaini, telefoni cellulari e altri oggetti personali.

L’aggressione è avvenuta nella zona conosciuta come “Quadra”. Secondo quanto ricostruito, le vittime – ragazzi tra i 16 e i 18 anni, parte di una comitiva di una quindicina di persone originarie di Campi Salentina – sono state prese di mira da un gruppo più numeroso, formato da adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, provenienti presumibilmente da Trepuzzi e Squinzano.L’attacco sarebbe iniziato con minacce, per poi degenerare in calci e pugni. Durante il raid, il quartetto di ragazzi è stato derubato prima che gli aggressori si dileguassero nel buio.

Alcune ragazze che facevano parte del gruppo non erano presenti al momento dei fatti.Un 17enne, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per essere medicato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Trepuzzi, che hanno avviato indagini per identificare tutti i responsabili.

Gli inquirenti stanno vagliando le testimonianze e analizzando eventuali immagini utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e chiarire il movente dell’aggressione.

