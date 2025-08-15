banner ad
DRAMMA DI FERRAGOSTO. ATROCE INCIDENTE SUL LAVORO QUESTA MATTINA A MANDURIA. MUORE NETTURBINO TRAVOLTO IN STRADA DA UNA MOTO

| 15 Agosto 2025 | 0 Comments

di Flora Fina ____________ Era al lavoro in questo giorno di festa. Pasquale Dinoi, 53 anni, single, dipendente precario, con un contratto stagionale, della ditta Gialplast incaricata della raccolta dei rifiuti, questa mattina presto si stava occupando di quelli conferiti in un punto della periferia del paese, quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto per strada sulla via che porta a San Pietro in Bevagna da una moto di grossa cilindrata.

Sbalzato violentemente sull’asfalto, l’impatto gli è stato fatale. Soccorso e portato d’urgenza all’ospedale Marianna Giannuzzi, è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso. La notizia si è rapidamente diffusa nella cittadina salentina, dove c’è grande commozione.

