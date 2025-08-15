DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE A MELISSANO, 23ENNE MUORE DOPO UNO SCONTRO SULLA STATALE

(f.f.) _________

Ferragosto di sangue sulle strade salentine. Dennis Antonio Picci, 23 anni, residente a Racale, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 274, nei pressi dello svincolo per Felline, nel territorio di Melissano.Il giovane, alla guida di uno scooter Piaggio e diretto verso Santa Maria di Leuca, si è scontrato – per cause ancora da chiarire – con lo specchietto di una Ford C-Max, a bordo della quale viaggiava una famiglia di Putignano. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un sorpasso troppo ravvicinato o di altre dinamiche ancora da accertare.

A seguito dell’urto e complice l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è stato catapultato oltre il guardrail, finendo in un campo adiacente. Nonostante indossasse il casco, le ferite riportate sono state gravissime e non gli hanno lasciato scampo.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con auto medica, ma per il 23enne non c’era più nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Casarano, i militari della stazione di Taurisano e la polizia, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.Entrambi i veicoli sono stati sequestrati su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La salma è stata trasferita all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti medico-legali.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Racale. Tra i primi a fermarsi sul luogo dell’incidente, quando ormai era troppo tardi, anche don Antonio Coluccia, il sacerdote noto per il suo impegno contro lo spaccio di droga, che in quel momento transitava nella zona accompagnato dalla scorta.

Category: Cronaca