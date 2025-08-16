NARDÒ, TENTANO DI RUBARE UN’AUTO: UN ARRESTO E DUE INDAGATI DOPO SCONTRO CON LA VOLANTE DELLA POLIZIA

(f.f.)___________

Una serata movimentata quella di ieri a Nardò, dove tre uomini hanno provato a impossessarsi di un’auto ma sono stati intercettati dalla polizia di Stato. L’episodio si è concluso con l’arresto di un 24enne tunisino residente a Napoli, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e con la denuncia a piede libero di altri due complici.

Tutto è iniziato intorno alle 20.20, quando un automobilista ha notato un giovane incappucciato mentre tentava di forzare lo sportello di una vettura. Poco distante c’erano due individui che facevano da “palo”. L’uomo, con sangue freddo, ha chiesto spiegazioni al sospetto, ricevendo però una reazione aggressiva e minacciosa che lo ha costretto ad allontanarsi e a chiamare il 112.

Sul posto sono giunte le pattuglie del commissariato locale, che non hanno trovato subito i tre ma hanno avviato un rastrellamento nella zona. Poco dopo, i sospetti sono stati individuati in un autolavaggio abbandonato dietro un’area di servizio. Nel tentativo di bloccarli, uno di loro – lo stesso che aveva cercato di rubare il veicolo – ha reagito con calci e pugni, costringendo gli agenti a una colluttazione per immobilizzarlo.

Insieme a lui è stato fermato anche un 25enne, anch’egli tunisino e residente a Napoli, riconosciuto come uno dei complici. Entrambi risultano indagati per tentato furto aggravato in concorso.

Su disposizione del pubblico ministero, il 24enne arrestato è stato trasferito nel carcere di Lecce in attesa dell’udienza di convalida.Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Category: Cronaca