PORTO CESAREO, FORTI RAFFICHE DEVASTANO LIDO: PANICO TRA I BAGNANTI, VOLANO OMBRELLONI E LETTINI

Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri lungo la costa ionica, dove un violento fenomeno atmosferico ha colpito la località turistica di Porto Cesareo. Intorno alle 13, una poderosa raffica discendente ha investito il lido “Paradise Beach”, sollevando ombrelloni, lettini e gazebo e costringendo bagnanti e turisti a mettersi in fuga.

L’episodio è avvenuto al termine di una giornata segnata da piogge improvvise e vento sostenuto, culminata in un vero e proprio nubifragio con raffiche lineari particolarmente violente, tipiche dei temporali estivi. La situazione ha provocato momenti di forte tensione tra le persone presenti sulla spiaggia, molte delle quali si sono allontanate rapidamente per evitare conseguenze peggiori.

Solo un bagnante avrebbe riportato una lieve contusione, mentre i danni maggiori hanno interessato le strutture del lido, diverse imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze e l’area balneare attrezzata per persone con disabilità “Io Posso”.

Poco prima, nella zona delle Dune, si era già reso necessario l’intervento dei bagnini per soccorrere alcune turiste in difficoltà, trascinate dalla corrente mentre erano su un materassino gonfiabile.

Fortunatamente, anche in quel caso, nessuno ha riportato gravi conseguenze.Il maltempo ha dunque lasciato dietro di sé paura, strutture danneggiate e turisti in fuga, ma nessun ferito grave.

