DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 17 AGOSTO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 17 agosto 2025.

La Chiesa festeggia Santa Beatrice.

Buon onomastico alle nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome, indissolubilmente legato alla memoria dantesca: colei che dà la beatitudine.

A Lecce la manager editoriale Giorgia Meo compie 38 anni: buon compleanno!

Le giornate di luce si sono accorciate di una ventina di minuti all’ alba e al tramonto rispetto al mese precedente.

Come oggi, ventisette anni fa, nel 1998, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto “relazioni fisiche improprie” con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver “fuorviato il popolo” circa la sua relazione. Il ‘pompino’ più famoso della Storia… Per giunta, a lungo negato in seguito e per la mentalità puritana americana una bugia in pubblico è anche peggiore di un momento di debolezza umana a sfondo sessuale extraconiugale, già di per sè ritenuto disdicevole. Ma riuscirà a rimanere al suo posto.

Proverbio salentino: LI DIFETTI TE LA ZITA SE MUCCIANU CU LA DOTE

I difetti della sposa si coprono con la dote.

Quindi, come il marito passa sopra i difetti della donna che ha sposato perché ricca, così nella vita, tante volte si fa finta di non vedere le storture e le ingiustizie in virtù del proprio tornaconto.

