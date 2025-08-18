NEL SALENTO ARRIVANO I RINFORZI DEI CARABINIERI: GIOVANI ALLIEVI IN TIROCINIO

(f.f.)____________

Sono giunti nei giorni scorsi anche nelle caserme della provincia di Lecce i giovani Marescialli Allievi del 14° Corso “Sergio Piermanni”, provenienti dalla Scuola Marescialli di Firenze, pronti ad affiancare i reparti territoriali dell’Arma in occasione del consueto rafforzamento estivo.

Il potenziamento si inserisce nelle misure predisposte per fronteggiare l’aumento di turisti e di eventi che caratterizzano il Salento in questo periodo, soprattutto lungo la fascia costiera, dove la vita notturna e le iniziative culturali richiedono controlli costanti e diffusi.

I militari resteranno in zona per oltre un mese, svolgendo attività di tirocinio operativo nelle varie Stazioni Carabinieri della provincia. Saranno un valido supporto per i Comandanti locali, incrementando pattugliamenti, servizi di prevenzione e attività di vigilanza, così da assicurare maggiore sicurezza a residenti e visitatori.Al tempo stesso, i giovani in uniforme potranno mettere alla prova sul campo le nozioni acquisite durante la formazione, confrontandosi con le diverse esigenze che contraddistinguono il territorio salentino.

Il Colonnello Donato D’Amato, a capo del Comando Provinciale, li ha accolti ufficialmente nella sede di via Lupiae a Lecce, esprimendo apprezzamento e augurando loro di trarre il massimo da questa esperienza in vista del futuro incarico che li attende al termine del percorso triennale.

Category: Cronaca