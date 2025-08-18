CUTROFIANO, VIOLENTO IMPATTO TRA AUTO E FURGONE: TRE FERITI, UNO GRAVE

(f.f.)___________

Grave incidente stradale questa mattina nelle campagne di Cutrofiano, a ridosso di una nota struttura ricettiva. Un’autovettura e un furgone si sono scontrati con estrema violenza, terminando la corsa fuori strada.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo commerciale, rimasto intrappolato nell’abitacolo distrutto. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre trenta minuti per estrarlo dalle lamiere, operando insieme alle squadre del 118 accorse sul posto.

Due persone, con ferite di media entità, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Scorrano. Le condizioni del conducente del furgone, invece, sono apparse subito critiche: dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato in Rianimazione a causa di un grave trauma cranico e di altre lesioni.

Sul luogo dell’incidente hanno operato anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per stabilire la dinamica e le responsabilità dello schianto.

