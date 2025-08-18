TURISTA ROMANO MUORE FOLGORATO DA UN FULMINE MENTRE VIAGGIA IN MOTO

(f.f.)___________

Una vacanza nel Salento si è trasformata in un dramma ieri poco dopo mezzogiorno, quando un fulmine ha colpito mortalmente un motociclista lungo la statale 275, nei pressi dello svincolo per Nociglia. La vittima è Marco Zampilli, 42 anni, residente a Roma e in villeggiatura nel sud della Puglia.

L’uomo, in sella alla sua moto Bmw, è stato raggiunto da una scarica elettrica improvvisa che lo ha scaraventato sull’asfalto. L’impatto è stato devastante: il centauro è morto sul colpo.Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il cuore del motociclista aveva già cessato di battere.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie hanno eseguito i rilievi e regolato la viabilità in un tratto di strada particolarmente trafficato.La salma è stata trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Agli uomini dell’Arma è spettato il compito più doloroso: informare i familiari della vittima della tragedia.

Category: Cronaca