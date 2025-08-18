EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ACQUISTARE DROGA: 44ENNE DI NARDÒ ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE

(f.f.) ____________

Non ha rispettato le restrizioni imposte e ha lasciato la propria abitazione per comprare cocaina: così un uomo di 44 anni, Michele Piccione, residente a Nardò, è stato trasferito in carcere in seguito a un ordine del Tribunale di sorveglianza.

Il provvedimento, eseguito due giorni fa, è scaturito dalla violazione della misura cautelare cui l’uomo era sottoposto.

La vicenda risale allo scorso 10 agosto, quando Piccione fu fermato dagli agenti del commissariato neretino mentre usciva dall’abitazione di una donna nota alle forze dell’ordine.Durante il controllo, il 44enne c

onsegnò spontaneamente due dosi di cocaina appena acquistate, ammettendo di averle pagate 40 euro a una giovane conosciuta solo come “Giulia”.

Le indagini hanno successivamente permesso di identificarla come Xhulja Hasaj, 34enne di origine albanese residente a Galatone, già sotto osservazione investigativa.

Una perquisizione effettuata nella sua abitazione portò al ritrovamento di oltre 19 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in circa cinquanta dosi pronte per lo spaccio, oltre a più di 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

La donna ha nel frattempo patteggiato la pena ed è tornata in libertà. Per l’uomo, invece, è scattato il trasferimento immediato in carcere, con la revoca dei domiciliari, a causa della grave violazione commessa.

Category: Cronaca