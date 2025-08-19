CAPRARICA DI LECCE, CONTROLLO STRAORDINARIO SUL LAVORO IRREGOLARE: DENUNCIATO IMPRENDITORE

(f.f.)____________

Nuovo intervento congiunto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, finalizzato a contrastare il lavoro sommerso e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’operazione rientra nel più ampio piano di verifiche su tutta la provincia, volto a tutelare i lavoratori e prevenire incidenti in contesti irregolari.

Durante i controlli effettuati ieri sera nel centro di Caprarica di Lecce, i militari hanno rilevato gravi inadempienze in un’attività dedita alla produzione di alimenti. Il titolare, un uomo di 52 anni di origine albanese residente a Calimera, è stato denunciato per diverse violazioni normative, tra cui l’assenza di sorveglianza sanitaria obbligatoria per sette dipendenti, e carenze strutturali e organizzative nell’ambiente di lavoro che compromettevano la sicurezza.

Inoltre, è stato scoperto un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che è stato sottoposto alle procedure di espulsione dal territorio nazionale. Ulteriori irregolarità hanno riguardato l’installazione non autorizzata di un sistema di videosorveglianza, lesivo della privacy dei dipendenti.

Le conseguenze per l’imprenditore sono state significative: sanzioni amministrative per oltre 12.000 euro, ammende pari a circa 20.000 euro e la sospensione temporanea dell’attività. L’intervento conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire lo sfruttamento dei lavoratori e garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

