GRAVE INCIDENTE DOMESTICO A SANNICOLA, FERITI PADRE E FIGLIO

(Rdl) __________ Ieri sera a Sannicola, c’è stato un grave incidente domestico, in cui sono rimasti feriti un uomo di 49 anni e un giovane di 25 anni, padre e figlio. Nel capanno all’esterno della loro abitazione, lavoravano con un flessibile quando verosilmente una scintilla è finita su una tanica di benzina, inescando uno scoppio violento e il successivo incendio, da cui sono stati colpiti.

Soccorsi e ricoverati all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, sono stati poi trasferiti per l’aggravarsi delle loro condizioni al Policlinico di Bari (nella foto), dove si trovano in prognosi riservata.

Indagini dei Carabinieri in corso.





