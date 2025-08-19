LECCE, ANZIANA AGGREDITA E DERUBATA IN STRADA, POCO LONTANO SCOPERTO COLPO IN APPARTAMENTO

(f.f.)____________

Momenti di paura ieri sera per una 77enne, vittima di un violento scippo in via Leuca. L’episodio si è verificato intorno alle 19.40, nei pressi dell’incrocio con via Nizza, mentre la donna stava spingendo la propria bicicletta.

Un uomo l’ha sorpresa alle spalle, l’ha strattonata facendola cadere sull’asfalto e le ha strappato il portafoglio dalla borsa prima di dileguarsi rapidamente. Sul luogo sono giunte due pattuglie della polizia, che hanno ascoltato la vittima e raccolto i primi elementi utili alle indagini.

Nelle stesse ore, in una zona non molto distante, è stato segnalato un altro episodio criminoso. In via Nacci, infatti, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo in un appartamento preso di mira dai ladri nei giorni precedenti, approfittando dell’assenza dei proprietari partiti per le vacanze. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a poche centinaia di euro.

Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi, che hanno destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Category: Cronaca