EROE NAZIONALPOPOLARE

di Elena Vada ___________

Pippo Baudo è stato l’ uomo di spettacolo che ci ha tenuto compagnia per più di mezzo secolo.

Un professionista serio, autentico.

Un artista eclettico.

Un grande talent-scout.

In sessanta anni di onorata carriera, ha fatto di tutto, compreso incontrare tanti big, i più importanti del momento vissuto, da Luis Armstrong a Sharon Stone.

LecceCronaca, attraverso le mie parole, non vuole aggiungersi alle mille voci di encomio che si susseguono in televisione.

Pippo Santo subito: NO!

Non siamo per le esagerazioni, anche se il personaggio Baudo merita il ricordo della gente, perché ha inventato lo spettacolo ‘nazional-popolare’ entrando, così nelle case di tutti, specialmente il sabato sera, per tanti sabati di fine millennio.

Abbiamo, come chiunque, seguito la diretta in memoria di Baudo, su RAI e MEDIASET per qualche momento o poco più.

Certo che ci è scesa la lacrimuccia!… perché attraverso quelle immagini di spettacoli di tanti anni fa, ci siamo rivisti: bambini, adolescenti, giovanotti e signorine e poi maturi e maritati, eccetera…

Ci siamo ricordati momenti belli e brutti, spesso in compagnia, proprio di Pippo Baudo e gli show da lui presentati, tra i quali tredici Festival di Sanremo, non sempre di successo, ma questo è stato il bello della diretta, da lui condotta.

Dietro al feretro di Pippo Baudo, la cui camera ardente era stata allestita al Teatro delle Vittorie, a Roma, spiccava la corona del Presidente della Repubblica, accompagnata da un picchetto di carabinieri in alta uniforme.

Il feretro oggi è a Militello di Val di Catania (sua città natale), dove alle 16 si terranno i funerali nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

Non cerchiamo eredi.

Il presentatore televisivo Pippo Baudo non ne ha.

È un personaggio irripetibile, come irripetibili sono gli spettacoli da lui ideati e condotti, come i tempi in cui li abbiamo visti e goduti.

Buon viaggio Pippo.

Category: Cultura