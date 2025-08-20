LECCE, APPENA SCARCERATO GUIDA UBRIACO SENZA PATENTE E FINISCE CONTRO UN PALETTO IN CENTRO

(f.f.)_____________

Appena tornato in libertà, non ha esitato a mettersi di nuovo nei guai. Protagonista un 59enne leccese, già conosciuto alle forze dell’ordine per numerosi furti, che nella serata di ieri ha provocato un incidente nel centro storico di Lecce.

L’uomo, al volante di una Nissan nonostante fosse privo di patente e in evidente stato di ebbrezza, ha perso il controllo del mezzo in piazza Porta San Biagio, andando a impattare violentemente contro uno dei dissuasori metallici che regolano il traffico nell’area.

L’impatto, avvenuto davanti a diversi passanti, ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti della Questura e una pattuglia dei carabinieri, che hanno trovato il conducente visibilmente alterato dall’alcol. I controlli etilometrici hanno confermato l’eccessivo tasso alcolemico.

Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la contestazione della violazione per mancanza di patente. A carico del 59enne, già gravato da precedenti, si apre dunque un nuovo procedimento penale.

Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti né coinvolto altri veicoli, evitando conseguenze più gravi in una zona particolarmente frequentata della città.

Category: Cronaca