TARANTO, ACCOLTELLA UN UOMO IN STRADA E FINISCE IN CARCERE

Notte di sangue a Taranto, dove un uomo di 35 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’intervento dei militari della Sezione Radiomobile è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112 che segnalava una violenta aggressione nei pressi del Ponte Sant’Egidio, in pieno centro cittadino.

All’arrivo delle pattuglie, i carabinieri hanno trovato riverso a terra un trentenne con gravi ferite da arma da taglio al volto e al torace. Secondo una prima ricostruzione, il presunto aggressore avrebbe inseguito la vittima per motivi banali, colpendola ripetutamente con un coltello.

L’uomo, dopo l’accoltellamento, ha tentato di dileguarsi ma è stato fermato poco distante dal luogo dell’aggressione. Sul posto è stato recuperato un coltello a serramanico con lama di circa sette centimetri, ritenuto compatibile con le lesioni riportate dalla vittima.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “SS. Annunziata”, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche: è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Il 35enne, completate le formalità di rito e fatte salve le garanzie di legge, è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

