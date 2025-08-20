LECCE, CONCLUSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO: 35 ALLIEVI MARESCIALLI DELLA FINANZA IMPEGNATI NEI CONTROLLI

(f.f.)_____________

Si è conclusa l’esperienza operativa di trentacinque allievi marescialli della Guardia di Finanza, destinati temporaneamente al Comando Provinciale di Lecce nell’ambito del piano straordinario di vigilanza per l’estate 2025 predisposto dal Ministero dell’Interno.

I militari, iscritti al 95° corso “Argentera III” e al secondo anno di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, hanno trascorso due settimane sul territorio salentino affiancando i reparti locali in attività di controllo. In particolare, si sono occupati di verifiche contro la vendita abusiva, il commercio di prodotti contraffatti e altre operazioni legate alla tutela della legalità economica.

Al termine del periodo di servizio, nella caserma “Giovanni Miccoli” di Lecce, il comandante provinciale, colonnello Stefano Ciotti, ha incontrato gli allievi, ringraziandoli per l’impegno dimostrato sul campo e incoraggiandoli a proseguire con determinazione il percorso di formazione.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a difendere le imprese che operano correttamente e a garantire un presidio costante contro frodi, illeciti e attività commerciali irregolari, confermando il ruolo della Guardia di Finanza come pilastro di sicurezza economico-finanziaria.

