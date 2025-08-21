A LECCE L’ANTEPRIMA DI “All’ombra delle sirene”: UN FORMAT TELEVISIVO RACCONTA LE ATTIVITA’ DEI CARABINIERI
Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 19:30, l’Open Space di Palazzo Carafa ospiterà la presentazione ufficiale di “All’ombra delle Sirene”, un nuovo progetto televisivo che punta a raccontare da vicino l’attività quotidiana dei Carabinieri.
La produzione, ideata e realizzata in collaborazione con l’emittente Antenna Sud, propone un taglio documentaristico fatto di immagini reali, testimonianze dirette e riprese esclusive, mostrando senza filtri la vita operativa delle pattuglie: dagli interventi più delicati ai controlli sul territorio, fino al rapporto di prossimità con i cittadini.
Un racconto moderno, lontano da ogni forma di fiction, che mette in risalto l’impegno e i valori dell’Arma. Durante l’incontro sarà proiettata in anteprima una puntata del format, che successivamente sarà trasmessa in tv e resa disponibile sulle piattaforme online.
La serata si aprirà con i saluti istituzionali di: colonnelloDonato D’Amato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce; Prefetto Natalino Manno; Sindaco Adriana Poli Bortone; Maria Teresa Carrozzo, Caporedattrice di Antenna Sud per la provincia di Lecce.
L’iniziativa è aperta a cittadini con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla realtà quotidiana delle divise.
