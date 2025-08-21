TIFOSI LECCESI DISPIACIUTI PER LA CESSIONE DI KRSTOVIC, E PREOCCUPATI

(Rdl) ___________ Laconico, il comunicato della società, diffuso nella tarda serata di ieri e certo nell’occasione qualche parola in più potevano usarla:

“L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo oneroso con percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Krstović all’Atalanta Bergamasca Calcio“__________

Dunque anche Krstovic, croce e delizia dei tifosi giallorossi, comunque apprezzato e amatissimmo, ”con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così” e con quel nome “che non sappiamo pronunciare”, certo l’elemento più rappresentativo rimasto, va via. 25 milioni di euro entrano nelle casse leccesi, più il 10% in caso di futura rivendita del cartellino.

Proprio alla vigilia dell’inizio de campionato, il Lecce si ritrova così una squadra incompleta e mediamente scarsa. La società continua ad incassare con le uscite e a scommettere sui nuovi arrivi, dei quali Scamarda, un ragazzo di 17 anni, del resto in prestito, è addirittura l’esempio più significativo, fra gli altri pescati qua e là ne calcio europeo di secondo piano.

Funzionerà?

Mancano dieci giorni alla fine del calcio mercato, quindi c’è ancora tempo per qualche rinforzo, magari di certezze e non di speranze.

Ammesso che arrivino, ci sarà bisogno poi di un necessario periodo di ambietamento e amalgama.

Nel frattempo, ci sono le prime due partite di campionato, sabato 23 ore 18.30 a Genova contro il Genoa e venerdì 29 ore 20.45 al Via del Mare contro il Milan.

Un inizio difficile da affrontare in queste condizioni.

Category: Sport