‘ABBIAMO RIPULITO, MA ADESSO BASTA: TOLLERANZA ZERO PER GLI SPORCACCIONI’: IN ARRIVO FOTOTRAPPOLE SULLE STATALI, L’IMPIEGO DI AGENTI DI POLIZIA E PESANTI MULTE PER CHI BUTTA I RIFIUTI IN STRADA

(Rdl) ______________ Nella foto, un ‘prima’ a destra e un ‘dopo’ a sinistra di due dei tanti interventi effettuati dall’ Anas in questi giorni sulle statali Lecce-Maglie e Gallipoli-Santa Maria di Leuca che gestisce e che si presentavano in più punti in condizioni di vero e proprio degrado, a causa dello sconsiderato abbandono di rifiuti, “con notevole rischio di pregiudizio all’ambiente, alla salute pubblica ed all’immagine del Salento” – ha detto oggi il Prefetto Natalino Manno, preannunciando una strategia di “tolleranza zero” nei confronti dei responsabili.

Category: Costume e società, Cronaca