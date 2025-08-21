GALLIPOLI, 18ENNE SORPRESO CON COLTELLI E FALCE: DENUNCIATO

(f.f.)_____________

Controlli mirati della Polizia di Stato a Baia Verde hanno portato alla denuncia di un ragazzo di 18 anni, originario di Altamura, fermato nella notte nei pressi dell’ingresso di una discoteca. Durante l’ispezione della sua auto, gli agenti hanno rinvenuto diversi oggetti pericolosi: un tubo di ferro lungo oltre mezzo metro nascosto sotto il sedile del conducente, due coltelli collocati nel bracciolo centrale e una falce custodita nel bagagliaio.

Il giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Nel corso della perquisizione personale, inoltre, gli sono stati trovati circa tre grammi di hashish, sostanza per la quale è stata avviata anche la segnalazione amministrativa per consumo personale.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

Category: Cronaca