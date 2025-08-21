DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 21 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è giovedì 21 agosto 2025.
San Pio X Papa.
A Lecce, l’ avvocato Antonio Todisco compie 70 anni: tanti affettuosi auguri!
E buon compleanno al presidente dell’ associazione ‘Sportello dei Diritti’ Giovanni D’ Agata, che, sempre oggi, sempre a Lecce, ne compie 69.
.
Come oggi, trentaquattro anni fa, la Lettonia, capitale Riga, si dichiarò indipendente dall’Unione Sovietica.
Proverbio salentino: LI SORDI TE FANNU RICCU BEDDHU E SAPUTU
Insomma, chi ha i soldi ha tutte le virtù.
Category: Costume e società