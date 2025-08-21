banner ad
DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 21 AGOSTO 2025

| 21 Agosto 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è giovedì 21 agosto 2025.

San Pio X Papa.

A Lecce, l’ avvocato Antonio Todisco compie 70 anni: tanti affettuosi auguri!

E buon compleanno al presidente dell’ associazione ‘Sportello dei Diritti’ Giovanni D’ Agata, che, sempre oggi, sempre a Lecce, ne compie 69.

.

Come oggi, trentaquattro anni fa, la Lettonia, capitale Riga, si dichiarò indipendente dall’Unione Sovietica.

Proverbio salentino: LI SORDI TE FANNU RICCU BEDDHU E SAPUTU

Insomma, chi ha i soldi ha tutte le virtù.

Category: Costume e società

About the Author ()

