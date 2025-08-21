MELISSANO, TROVATA UNA GRANATA TRA I RIFIUTI: ARTIFICIERI IN AZIONE

(f.f.)______________

Paura nel primo pomeriggio di ieri nelle campagne di Melissano, dove intorno alle 14:40 è stato scoperto un ordigno bellico da esercitazione, ancora in dotazione alle forze armate italiane.

A notare la granata perforante, abbandonata tra cumuli di spazzatura lungo via vicinale La Grotta, sono state le guardie ambientali della sezione di Racale, impegnate in un sopralluogo sul territorio.

Scattato l’allarme, l’area è stata subito isolata dai carabinieri della stazione locale e della compagnia di Casarano, che hanno garantito la sicurezza della zona fino all’arrivo degli artificieri.

Gli specialisti dell’Arma hanno recuperato l’ordigno e lo trasferiranno in un sito idoneo per la distruzione in condizioni di sicurezza. L’operazione si è conclusa senza rischi per la popolazione.

