MELISSANO, MINORE TROVATO CON HASHISH E COCAINA: ARRESTATO

Controlli serali della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di un ragazzo di 17 anni residente in zona, accusato di detenzione di droga con finalità di spaccio.L’episodio si è verificato intorno alle 23, quando una pattuglia del Commissariato di Gallipoli ha notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto all’interno di un’area di servizio.

Dopo averlo osservato mentre parlava al telefono, presumibilmente per fissare un incontro legato alla cessione di stupefacenti, gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo.La perquisizione ha permesso di rinvenire 51,95 grammi di hashish, 1,59 grammi di cocaina, circa 200 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Tutti elementi che hanno spinto gli investigatori a procedere con l’arresto. Il minore, una volta accompagnato in Commissariato, è stato sottoposto a misura restrittiva in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari.

