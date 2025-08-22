ARRIVA JAMIL SIEBERT, NUOVO DIFENSORE. INIZIA IL CAMPIONATO, GENOA – LECCE SI GIOCA SABATO 23 ORE 18.30
(Rdl) ___________ Arriva dalla serie B il nuovo acquisto del Lecce, come comunicato dalla società:
“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf.
Il difensore centrale tedesco classe 2002, che ha scelto il 5 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due”. ________
Jamil Siebert, nazionalità tedesca, padre della Germania e madre del Madagascar, 23 anni, 1.93 di altezza, è stato scelto dal responsabile dell’area tecnica quale sostituto di Baschirotto ceduto alla Cremonese il mese scorso.
Secondo indiscrezioni di mercato, è costato sei milioni di euro.
Intanto oggi alle 12.30 al Via del Mare conferenza stampa dell’allenatore Eusebio Di Francesco, accompagnato nell’occasione da Pantaleo Corvino. Poi la partenza per Genova, dove il Lecce apre il campionato, sabato 23 allo stadio Ferraris contro il Genoa: arbitra il signor Davide Massa di Imperia, fischio di inizio ore 18.30.
Category: Sport