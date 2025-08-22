banner ad
banner ad
banner ad

VIOLENTO INCIDENTE SULLA PROVINCIALE PER CASALABATE: CINQUE FERITI

| 22 Agosto 2025 | 0 Comments

(f.f.)_____________

Momenti di paura questa mattina poco dopo le 11, lungo la strada provinciale che collega Squinzano e Trepuzzi alla marina di Casalabate, dove si è verificato un grave incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda che procedeva verso il mare si è scontrata con una Renault Twingo, che stava tentando una svolta in direzione Surbo.

L’impatto è stato violento e ha coinvolto in maniera indiretta anche un camion Iveco, fermo allo stop, contro cui è finita la Panda.Il bilancio dello schianto è di cinque persone ferite, tutte trasportate in ospedale in codice giallo. Fortunatamente nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»
banner ad
banner ad