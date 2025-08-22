GALATINA, ENORME INCENDIO DEVASTA L’AZIENDA TECNOLOGICA SIRTI

(f.f.)___________

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio a Galatina, dove intorno alle 16 un vasto incendio è scoppiato all’interno dell’area della ditta Sirti, situata in contrada Torre Pinta.Le fiamme, particolarmente estese, hanno reso necessario l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, affiancate dai mezzi antincendio del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare, provenienti dalla vicina base “Fortunato Cesari”, distante appena un chilometro e mezzo.

Il rogo ha generato una densa colonna di fumo, spingendo i tecnici dell’Arpa Puglia a raggiungere la zona per eseguire i rilievi sulla qualità dell’aria e valutare la dispersione di sostanze potenzialmente nocive sprigionate dal materiale coinvolto.

In supporto alle operazioni è arrivata anche un’ambulanza della Croce Rossa, mentre i vigili del fuoco, dotati di autorespiratori, hanno lavorato senza sosta per circoscrivere le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze.

Sul posto, oltre ai pompieri e al personale sanitario, sono giunti anche agenti della polizia locale e del commissariato cittadino per regolare la viabilità e garantire la sicurezza della zona.

Category: Cronaca