TORRE CHIANCA, MERCEDES DISTRUTTA DAL FUOCO NELLA NOTTE
(f.f.)_____________
Nuovo episodio di auto in fiamme nel Salento. Questa volta l’incendio si è verificato all’alba di oggi, poco dopo le 3, in via delle Pesche a Torre Chianca, marina di Lecce, dove una Mercedes Classe A parcheggiata regolarmente lungo la strada è stata improvvisamente avvolta dal fuoco.
Il rogo ha interessato in particolare la parte anteriore del mezzo, prima che l’intervento tempestivo di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie riuscisse a circoscrivere le fiamme ed evitare che il danno fosse ancora più grave.
Sul luogo dell’accaduto è giunta anche una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nelle verifiche per ricostruire con precisione le cause dell’episodio e stabilire se si tratti di un incendio doloso o di un guasto accidentale.
Le indagini sono tuttora in corso.
Category: Cronaca