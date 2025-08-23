ALLISTE, 22ENNE TROVATO CON DROGA E MATERIALI PER LO SPACCIO, ARRESTATO

(f.f.)_____________

Serata movimentata quella di ieri a Capilungo, marina di Alliste, dove la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni originario di Melissano, trovato in possesso di varie sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.Il ragazzo, fermato per un controllo da una pattuglia del Commissariato di Gallipoli, ha mostrato un atteggiamento nervoso, cercando ripetutamente di nascondere le mani nelle tasche.

Il comportamento sospetto, unito ai precedenti a suo carico, ha spinto gli agenti ad approfondire la verifica.Durante l’ispezione personale, sono state trovate piccole quantità di cocaina e marijuana. Le successive perquisizioni in auto e in casa hanno portato al sequestro di un bilancino di precisione, 20 dosi di MDMA (oltre 16 grammi), due confezioni di funghi allucinogeni, circa 11 grammi di cocaina suddivisi in dosi, una pasticca di ecstasy e strumenti utilizzati per lo spaccio.

Informata la Procura della Repubblica di Lecce, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

