GALLIPOLI, GIOVANE TROVATO IN POSSESSO DI COLTELLI, DENUNCIATO

Un 22enne originario di Como è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo un controllo avvenuto nella mattinata di ieri nel parcheggio “Terminal Bus” di via Zacà. Gli agenti del Commissariato, durante la verifica dei documenti, hanno notato all’interno dello sportello lato guida dell’auto un coltello a serramanico di grandi dimensioni, lungo 28 centimetri, con lama di 12.

Immediatamente è scattata una perquisizione più accurata che ha permesso di rinvenire anche un secondo coltello, più piccolo, di 18 centimetri complessivi, con lama da 8. Entrambe le armi bianche erano facilmente accessibili e pronte all’uso, circostanza che ha fatto scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

L’operazione rientra nei controlli mirati della Polizia per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza nella città rivierasca.

Category: Cronaca