DIARIO DEL GIORNO / SABATO 23 AGOSTO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 23 agosto 2025.

Santa Rosa da Lima.

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Novantotto anni fa, il 23 agosto del 1927, venivano giustiziati nella prigione di Charlestown, in America, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

Accusati della rapina al calzaturificio “Slater and Morril” e dell’uccisione di un cassiere e di una guardia giurata, i due immigrati italiani furono condannati alla sedia elettrica in un clima di tensione politica contro immigrati, sindacalisti, operai e masse cittadine, desiderose di riscatto sociale a causa di una serie di attentati di natura anarchica che il governo Wilson voleva reprimere in maniera esemplare.

La stessa sentenza del giudice che definisce i due italoamericani “due anarchici bastardi” è fondamentale per capire quale pregiudizio circondasse questo processo.

Il giorno della loro morte migliaia di persone si riversarono in strada per protestare contro le decisioni prese e a nulla servirono le rivelazioni del portoricano Celestino Madeiros che scagionavano completamente Sacco e Vanzetti.

Proverbio salentino: Ci nasce bbehhra, nasce maretata

In altri contesti sociali, comunque eterno il significato: la bellezza aiuta.

