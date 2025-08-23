I FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

(f.f.)____________

Controlli serrati della Guardia di Finanza nelle ultime giornate hanno portato alla luce nuovi casi di percezione irregolare del Reddito di cittadinanza. Le verifiche sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dal Gruppo di Taranto e dalla Compagnia di Manduria, con il supporto del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e in collaborazione con l’INPS.

Dalle indagini è emerso che sette persone avrebbero incassato in maniera indebita contributi per un totale superiore a 132mila euro, dichiarando nelle domande dati non veritieri per ottenere il beneficio.I militari hanno così inoltrato una segnalazione all’Autorità Giudiziaria e richiesto il sequestro delle somme percepite senza titolo.

Si ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza dei soggetti coinvolti potrà essere stabilita soltanto con una sentenza definitiva.

L’operazione conferma l’impegno delle Fiamme Gialle e della Procura di Taranto nel contrastare le frodi ai danni delle risorse pubbliche, con particolare attenzione agli strumenti di sostegno economico destinati a chi ne ha effettivo diritto.

Category: Cronaca