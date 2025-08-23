GALLIPOLI, MAXI CONTROLLI DELLA POLIZIA TRA CENTRO STORICO E LOCALITÀ BALNEARI: MULTE E SEQUESTRI

(f.f.)______________

Rafforzata la vigilanza a Gallipoli, con particolare attenzione al centro storico e alle zone turistiche di Lido Conchiglie e Baia Verde. Giovedì sera, 21 agosto, la Polizia di Stato – supportata dal Reparto Prevenzione Crimine Calabria, dalla Polizia Locale e dal personale dell’ASL di Lecce – ha condotto un servizio straordinario di monitoraggio voluto dal Questore Giampietro Lionetti.Tre locali della città vecchia sono stati sanzionati dalla Polizia Locale per occupazione abusiva di suolo pubblico.

In un esercizio, gli agenti del Commissariato hanno riscontrato somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande, mentre un altro gestore è stato segnalato per assenza del titolare e del responsabile durante il controllo: sarà obbligato a presentare la documentazione dell’attività, sulla quale potrebbero emergere ulteriori violazioni. Il personale dell’ASL non ha evidenziato criticità nella conservazione e nella tracciabilità degli alimenti, ma in un caso è stata richiesta la successiva consegna del manuale di autocontrollo igienico-sanitario.

Le sanzioni complessive comminate ammontano a circa 6.000 euro.Parallelamente, nella zona di Baia Verde, gli agenti hanno identificato 179 persone e controllato 48 veicoli. Durante le perquisizioni sono state sequestrate due dosi di hashish e due di cocaina, per un totale di circa 4 grammi, abbandonate da ignoti. L’operazione si inserisce nel piano di intensificazione dei controlli per garantire sicurezza durante il periodo di massima affluenza turistica.

