RACALE, SEQUESTRATI ANIMALI ESOTICI DETENUTI ILLEGALMENTE IN ABITAZIONE

(f.f.)_____________

I Carabinieri del Nucleo CITES di Bari, nell’ambito di verifiche successive a un’operazione che aveva portato all’arresto di alcuni membri di una famiglia legata alla criminalità organizzata del posto, hanno scoperto la presenza di numerosi animali protetti all’interno di un’abitazione privata. Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 50 esemplari di testuggini di Hermann, oltre a due pappagalli di grande valore – un Ara gialloblu e un Lori arcobaleno – entrambi detenuti senza alcuna documentazione valida e in condizioni ritenute inadeguate.

Nel corso degli accertamenti è stata inoltre riscontrata la presenza irregolare di 53 tartarughe d’acqua della specie Trachemys Scripta, considerata invasiva e vietata dalla normativa vigente. Gli animali sequestrati saranno trasferiti a strutture autorizzate che potranno garantirne cure adeguate e condizioni di vita rispettose del loro benessere.Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni alla legge 150/1992 sulla protezione delle specie a rischio.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva. L’episodio conferma come, in alcuni contesti criminali, la detenzione di animali esotici e rari venga utilizzata come segno di ricchezza e potere.

Category: Cronaca, I nostri amici animali