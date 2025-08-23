LECCE, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 6 MILIONI DI EURO A IMPRENDITORE PER ASSUNZIONI AGRICOLE FANTASMA

(f.f.)___________

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca, disposto dal Tribunale di Lecce, nei confronti di un imprenditore di Copertino, condannato in via definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato Il provvedimento arriva al termine di una lunga inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Porto Cesareo, che già lo scorso anno avevano sottoposto l’uomo agli arresti domiciliari su ordine della magistratura.

Secondo quanto accertato, tra il 2013 e il 2022 l’imprenditore avrebbe simulato oltre 1.200 contratti di lavoro agricolo mai realmente esistiti, consentendo così a falsi braccianti di ottenere dall’INPS prestazioni previdenziali e assistenziali – tra disoccupazione, maternità e malattia – per un importo complessivo di circa 6,2 milioni di euro.

Di questa somma, oltre 5,4 milioni sarebbero già stati liquidati.Grazie alle indagini, i militari sono riusciti a bloccare i restanti 800mila euro, che l’INPS stava per corrispondere ai lavoratori inesistenti.

Category: Cronaca