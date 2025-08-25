INCIDENTE MORTALE A TARANTO, VITTIMA UN GIOVANE MOTOCICLISTA

(f.f.)____________

Tragico schianto ieri sera a Taranto in corso Vittorio Emanuele, dove un giovane di 34 anni, Alessandro Vairo, avvocato, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della moto Bmw di grossa cilindrata che guidava, finendo violentemente sull’asfalto e scivolando per diversi metri prima di sbattere contro il marciapiede.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il 34enne e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Purtroppo, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi utili a chiarire le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica dello schianto.

