banner ad
banner ad
banner ad

INCIDENTE MORTALE A TARANTO, VITTIMA UN GIOVANE MOTOCICLISTA

| 25 Agosto 2025 | 0 Comments

(f.f.)____________

Tragico schianto ieri sera a Taranto in corso Vittorio Emanuele, dove un giovane di 34 anni, Alessandro Vairo, avvocato, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della moto Bmw di grossa cilindrata che guidava, finendo violentemente sull’asfalto e scivolando per diversi metri prima di sbattere contro il marciapiede.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il 34enne e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Purtroppo, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi utili a chiarire le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica dello schianto.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad