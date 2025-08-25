AGGRESSIONE E RAPINA IN DISCOTECA A CASTELLANETA MARINA: UN GIOVANE ARRESTATO, ALTRI DUE DENUNCIATI

(f.f.)_____________

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Castellaneta sono intervenuti rapidamente nel parcheggio antistante un locale notturno della marina jonica, dopo la segnalazione di un’aggressione violenta ai danni di tre giovani.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, le vittime, di età compresa tra i 20 e i 23 anni e provenienti dalla provincia di Matera, sarebbero state avvicinate da un gruppo di coetanei. Dopo minacce e violenze fisiche, i malviventi si sarebbero appropriati di alcuni gioielli in oro e di due orologi di pregio, provocando contusioni e lesioni serie ai ragazzi.

Le immediate indagini, basate sull’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e sulle dichiarazioni di numerosi testimoni presenti, hanno consentito di identificare parte dei responsabili. Un 19enne, trovato con uno degli orologi rubati, è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Altri due giovani residenti ad Altamura sono stati denunciati in stato di libertà per rissa e lesioni aggravate, in quanto coinvolti nella fase successiva dell’aggressione. Le vittime, soccorse dal personale del 118, sono state trasportate all’ospedale San Pio di Castellaneta per ricevere cure mediche.

Category: Cronaca