MERCOLEDI’ 27 IN PROVINCIA LA PRESENTAZIONE DEL PREMIO “Voli di versi” IN PROGRAMMA A COPERTINO SABATO 30

Mercoledì 27 agosto, alle 12, Palazzo Adorno, a Lecce ospiterà la presentazione della terza edizione del Premio “Voli di Versi”, organizzato dall’associazione culturale Azione Parallela, in collaborazione con Giubbe Verdi Salento e Edizioni Milella, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Copertino.

Interverranno il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, l’assessore regionale Sebastiano Leo, il direttore artistico del Premio Carlo Alberto Augeri e la presidente di Azione parallela Maria Antonietta Vacca. Parteciperanno, inoltre, i premiati di questa edizione 2025.

Il Premio “Voli di Versi” si svolgerà sabato 30 agosto, con inizio alle 19.30, nel Giardino del Vescovo, presso il santuario della Madonna della Grottella (nella foto, ndr), a Copertino. L’evento sarà introdotto dal prof. Carlo Alberto Augieri e condotto da Maria Antonietta Vacca e Ivan Raganato.

Tra le finalità della manifestazione promuovere la cultura del dialogo nel Salento. Le personalità premiate vengono scelte per essersi distinte nei valori sociali di comunità, quali lavoro, cultura, senso civico e per aver dato lustro al territorio salentino e non solo, a livello nazionale e internazionale.

Lecce, 25 agosto 2025

Category: Cronaca, Cultura, Eventi