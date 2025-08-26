DOPO 30 ANNI DI VIOLENZE E 3 MILIONI DI EURO PAGATI DAI CITTADINI, I COMUNISTI VENGONO CACCIATI DAL LEONCAVLLO – La vignetta di Valerio Melcore
MERCOLEDI’ 27 IN PROVINCIA LA PRESENTAZIONE DEL PREMIO “Voli di versi” IN PROGRAMMA A COPERTINO SABATO 30
Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce __________ Mercoledì 27 agosto, alle 12, Palazzo Adorno, a Lecce ospiterà la presentazione della terza edizione del Premio “Voli di Versi”, organizzato dall’associazione culturale Azione Parallela, in collaborazione con Giubbe Verdi Salento e Edizioni Milella, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di […]
LA POLEMICA / A TORRE DELL’ORSO DI SAN LORENZO I TURISTI NON HANNO VISTO STELLE CADENTI, MA LATTINE DI BEVANDE. leccecronaca.it HA SENTITO CHI HA SOLLEVATO IL CASO, E IL SINDACO DI MELENDUGNO MAURIZIO CISTERNINO
di Giovanni Gemma ______________ Compito della stampa è informare i cittadini, ma anche raccogliere le preoccupazioni dei cittadini e dar loro un contesto. È il caso di una cittadina salentina – la signora Michela Pascali – alla quale è capitato uno spiacevole episodio il pomeriggio del 10 agosto. Ha poi pubblicato alcuni post su Facebook […]
A LECCE L’ANTEPRIMA DI “All’ombra delle sirene”: UN FORMAT TELEVISIVO RACCONTA LE ATTIVITA’ DEI CARABINIERI
(f.f.)__________ Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 19:30, l’Open Space di Palazzo Carafa ospiterà la presentazione ufficiale di “All’ombra delle Sirene”, un nuovo progetto televisivo che punta a raccontare da vicino l’attività quotidiana dei Carabinieri. La produzione, ideata e realizzata in collaborazione con l’emittente Antenna Sud, propone un taglio documentaristico fatto di immagini reali, testimonianze […]
UTOPIA SPORT, FUCINA DI ECCELLENZE NELLO SPORT RICONOSCIUTE DALLA REGIONE PUGLIA PER IL 2024. A leccecronaca.it LA VOCE DI CARLO VERI, ATLETA PROTAGONISTA DEL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 2024
di Carmen Leo______ ”È una gioia immensa e, a tratti, sono ancora incredulo nel ricevere questo importante riconoscimento. Vedere a fianco a me atlete ed atleti dall’elevato livello sportivo, mi riempie d’orgoglio. Ho iniziato a tirare i primi colpi di racchetta nella Fortitudo Tennis Tavolo Bologna. È una società da svariate decine di iscritti , […]
A GEMINI DI UGENTO LA “Notte di Sant’Oronzo”: DAL 24 AGOSTO TRE GORNI DI FEDE, STORIA E TRADIZIONE
di Daniela Casciaro ___________ Dal 24 al 26 agosto, il borgo di Gemini, gioiello di storia nel cuore di Ugento, si prepara a vivere la terza edizione della “Notte di Sant’Oronzo”. Un appuntamento che intreccia fede, cultura e bellezza, trasformando le strade del paese in un palcoscenico di emozioni e memoria, tra esposizioni dell’artigianato locale […]
