FIAMME IN UN TERRENO A MAGLIANO: ANZIANO DENUNCIATO DOPO INCENDIO

(f.f.)_____________

Momenti di tensione nella frazione di Magliano, dove un uomo di 80 anni ha innescato accidentalmente un incendio mentre tentava di ripulire un appezzamento di terreno dalle sterpaglie.

L’episodio si è verificato venerdì scorso in via Madonna di Magliano, nei pressi della storica cappella del bosco. L’anziano aveva acceso un piccolo fuoco per eliminare la vegetazione secca, ma le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente sfuggendo al suo controllo e minacciando l’area circostante.

Alcuni residenti, preoccupati per il rogo in espansione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che dopo un intenso intervento sono riusciti a circoscrivere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi del caso.

L’80enne è stato denunciato per l’accaduto e dovrà rispondere dell’incendio causato nel podere.

Category: Cronaca