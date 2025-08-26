INCENDIO A TORRE CHIANCA, FIAMME NEL CANNETO: CANADAIR IN AZIONE

(f.f.)______________

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri nella marina leccese di Torre Chianca, dove un vasto incendio ha interessato un’area di macchia mediterranea e canneto a ridosso della costa. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 15, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate dagli operatori dell’Arif e dai volontari della protezione civile di Surbo e del coordinamento provinciale. Le difficoltà nello spegnimento da terra hanno reso necessario il ricorso a un Canadair del dispositivo nazionale, decollato dalla base di Lamezia Terme.Dopo vari lanci d’acqua e ore di lavoro congiunto, l’incendio è stato finalmente contenuto e l’area messa in sicurezza. Le operazioni sono ora in fase di bonifica, per evitare che eventuali focolai possano riaccendersi con il vento della serata.

L’episodio si inserisce nella lunga serie di roghi che stanno colpendo il Salento durante questa estate di emergenza incendi, tenendo in costante allerta forze dell’ordine e volontari impegnati nella tutela del territorio.

Category: Cronaca