OPERAZIONE ANTIDROGA: PATENTI RITIRATE E SANZIONI NEL NORD SALENTO

Controlli a tappeto l’altra notte da parte dei carabinieri della sezione radiomobile nei territori di Squinzano, Trepuzzi e Porto Cesareo, con l’obiettivo di garantire sicurezza stradale e prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono state fermate 55 persone – 18 delle quali già sottoposte a misure di prevenzione – e ispezionati 30 veicoli. L’attività si è conclusa con il ritiro di 11 patenti di guida e la contestazione di 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Due automobilisti sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti: una 35enne di Parma risultata positiva all’etilometro con 0,92 g/l e un 26enne di Taranto che ha fatto registrare 0,97 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente.

Non solo guida in stato di ebbrezza: i carabinieri hanno segnalato otto giovani trovati con piccole quantità di sostanze stupefacenti. Tra questi, tre 32enni tarantini in possesso rispettivamente di 2,40, 2,20 e 1,10 grammi di marijuana; un 27enne bolognese con 3,10 grammi della stessa sostanza; due salentini ventenni fermati con 3,30 e 1,50 grammi; un 48enne residente a Campi Salentina trovato con 0,5 grammi di cocaina; e infine un turista napoletano sorpreso con circa 1 grammo di marijuana.

L’operazione, spiegano i militari, rientra in un piano di controlli periodici volto a ridurre i rischi sulle strade e a contrastare il consumo e lo smercio di droga nelle zone della movida estiva.

