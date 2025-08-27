GALLIPOLI, AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE: QUARTO ROGO IN POCHI MESI

(f.f.)____________

Ancora un episodio di auto incendiata nella cittadina jonica. Nella notte appena trascorsa, poco dopo le 4, i vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti in contrada Li Monaci, area di Baia Verde, per domare un violento incendio che ha distrutto completamente una Lancia Delta.

Il tempestivo arrivo della squadra antincendio ha consentito di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando che il rogo si propagasse ad altre auto o abitazioni vicine. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gallipoli, incaricati di effettuare i rilievi e di avviare le indagini per chiarire l’origine dell’accaduto, che appare con ogni probabilità di natura dolosa.

L’episodio si aggiunge a una serie di incendi analoghi che nelle ultime settimane stanno creando allarme tra i residenti. Soltanto sei giorni fa, un’altra vettura, una Mercedes di proprietà di un gestore di parcheggi, era stata distrutta dalle fiamme nel centro abitato.

Il mese scorso, invece, si erano registrati due episodi simili: il primo il 1° luglio, con una Fiat Bravo carbonizzata in via Cagliari, zona 167, appartenente a un pescatore di 32 anni; il secondo l’8 luglio, in via Vittorio Alfieri, dove una Fiat 500L, intestata a un 53enne dipendente di una società di ormeggi, era andata completamente distrutta.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per verificare se dietro questi episodi ci sia una regia comune e per risalire agli autori di quella che appare come una vera e propria escalation di atti incendiari.

Category: Cronaca