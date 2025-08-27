NARDO’, TENTANO DI DAR FUOCO A UN’AUTO: DUE GIOVANI DENUNCIATI

(f.f.)___________

Individuati e deferiti due ragazzi di 20 e 21 anni, entrambi del posto, accusati di aver cercato di incendiare un’autovettura cabriolet parcheggiata in strada.L’episodio risale alla notte del 20 agosto, quando intorno alle tre un cittadino ha segnalato al Commissariato la presenza di due individui che si aggiravano con fare sospetto vicino al veicolo, in località Boncore.

Colti di sorpresa, i due si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.La pattuglia giunta sul posto ha rinvenuto all’interno della macchina un contenitore di plastica contenente residui di sostanza infiammabile. Tracce dello stesso liquido erano state versate sui sedili, da cui proveniva un forte odore. L’oggetto è stato sequestrato per gli accertamenti del caso.

Grazie alle indagini portate avanti dalla polizia giudiziaria del Commissariato, supportate dalle immagini della videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, è stato possibile ricostruire l’accaduto e risalire ai presunti responsabili.I due giovani sono stati denunciati a piede libero e dovranno ora rispondere del reato contestato.

