UNA ARTISTA, UN CRIMINOLOGO, UNO SCRITTORE E UN DRAMMATURGO: INSIEME, IN UN INCONTRO PER CONTINUARE A CERCARE LA VERITA’ SU PEPPINO BASILE, A SANNICOLA DOMENICA 31

(Rdl) ____________ (nella foto di Valerio Melcore, la casa di Peppino Basile a Ugento davanti alla quale egli venne brutalmente ucciso a coltellate il 15 giugno 2008) ___________

Come ha reso noto questa mattina con un comunicato inviato ai mass media, l’editore Stefano Donno ha organizzato, per la rassegna “A Cena con l’Autore”, un incontro particolare, di grande spessore e significato, a Sannicola, alla Casa del Sole, in via San Simone 74, domenica 31 agosto alle 19.30.

Ci saranno l’artista Paola Scialpi, il criminologo Antonio Russo, lo scrittore Raffaele Polo e il nostro direttore Giuseppe Puppo.

L’occasione, l’uscita del libro di Giuseppe Puppo “Il mio teatro di poesia” (I Quaderni del Bardo Edizioni, con prefazione di Antonio Leo, disponibile sul sito della casa editrice e su Amazon) in cui un capitolo è dedicato al dramma teatrale ancora mai rappresentato “La bomba” che ha per protagonista Peppino Basile.

Stefano Donno è a disposizione per info sulla serata al numero telefonico 329 0629451.

