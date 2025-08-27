ED ECCO NIKOLA STULIC
(Rdl) _________ E’ ufficiale, è arrivato il tanto atteso sostituo di Krstovic.
L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Stulic dal Royale Charleroi Sporting Club.
Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo”. _________
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Nikola Stulic, di nazionalità serba, ha 24 anni, è alto 1.88, titolare nella sua Nazionale, viene dalla serie A del Belgio, dove ha disputato le prime tre partite di questa stagione segnando un gol.
Costo dell’operazione: 5 milioni di euro.
Category: Sport