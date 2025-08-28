banner ad
ACCOLTELLA LA SUA EX CHE MALTRATTAVA DA TEMPO, GIOVANE ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE

| 28 Agosto 2025 | 0 Comments

(Rdl) _________ I Carabinieri di Maruggio erano intervenuti in un’abitazione dove un giovane di 35 anni, di nazionalità dell’Est Europa, al culmine di un litigio, aveva ferito a coltellate la ex compagna. Le successive indagini dei militari hanno fatto emergere un quadro di pregresse e continue violenze fisiche e psicologiche, tra cui minacce, aggressioni e intimidazioni, nei confronti della vittima, che viveva in uno stato di agitazione e paura.

Per questi motivi, oggi il respondabile è stato arrestato e, come disposto dalla Procura della Repubblica, rinchiuso nel carcere di Taranto (nella foto).

